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«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой», проигрывая 1:3 по ходу матча

«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой», проигрывая 1:3 по ходу матча
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Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги – «Рубин» принимал «Балтику». Встреча, которая проходила на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась вничью – 3:3.

На третьей минуте игрок калининградцев Гедеон Гузина вывел гостей вперёд. На 37-й минуте Гузина оформил дубль: он не реализовал пенальти, но сумел отличиться после добивания. Команда Леонида Слуцкого до перерыва сумела отыграть один мяч благодаря точному удару Дмитрия Кабутова. На 47-й минуте гол Ивана Остойича позволил калининградцам вновь получить преимущество в два мяча. Спустя 11 минут защитник казанцев Егор Тесленко снова сократил отставание его команды в счёте. На 87-й минуте Виталий Лисакович установил окончательный счёт – 3:3.

«Балтика» набрала 29 очков и сократила отставание от лидера турнира «Алании» до шести очков. «Рубин» (27) – пятый.

Россия - Мелбет Первая лига. 16-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Гузина – 3'   0:2 Гузина – 37'   1:2 Кабутов – 43'   1:3 Остойич – 47'   2:3 Тесленко – 58'   3:3 Лисакович – 87'
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