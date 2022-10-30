«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой», проигрывая 1:3 по ходу матча

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги – «Рубин» принимал «Балтику». Встреча, которая проходила на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась вничью – 3:3.



На третьей минуте игрок калининградцев Гедеон Гузина вывел гостей вперёд. На 37-й минуте Гузина оформил дубль: он не реализовал пенальти, но сумел отличиться после добивания. Команда Леонида Слуцкого до перерыва сумела отыграть один мяч благодаря точному удару Дмитрия Кабутова. На 47-й минуте гол Ивана Остойича позволил калининградцам вновь получить преимущество в два мяча. Спустя 11 минут защитник казанцев Егор Тесленко снова сократил отставание его команды в счёте. На 87-й минуте Виталий Лисакович установил окончательный счёт – 3:3.



«Балтика» набрала 29 очков и сократила отставание от лидера турнира «Алании» до шести очков. «Рубин» (27) – пятый.