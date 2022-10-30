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Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Андрей Синицын: «Зенит» — флагман нашего футбола

Андрей Синицын: «Зенит» — флагман нашего футбола
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказал мнение, почему краснодарский клуб долгое время не обыгрывал «Зенит».

«Почему «Краснодар» не обыгрывал «Зенит» уже четыре года? «Зенит» – флагман нашего футбола. В «Краснодаре» были спады: не хватало скамейки, везения. Моментами «Зенит» был объективно лучше.

Сейчас петербуржцы сильнее многих команд. Поэтому они лидируют в чемпионате. Причём «Зенит» может позволить себе вольности с командами из нижней части таблицы, но с конкурентами всегда играет в полную силу. Практически не допускает ошибок. Поэтому пока тяжело обыграть «Зенит».

Кто-то сместит «Зенит»? Предпосылок пока нет. Нет другой стабильной команды. В прошлом году было «Динамо». Оно набрало ход, но за семь туров до финиша забуксовало. «Спартак» в этом сезоне сначала тоже набрал ход, а потом неожиданно провалился. Этой стабильности не хватает: скамейки, человеческого ресурса. Футболисты не выдерживают гонку. Есть яркие команды, которые выстреливают, как «Сочи» в прошлом сезоне, но им не хватает стабильности. Когда появится два-три таких клуба, тогда и будет борьба в чемпионате», – приводит слова Синицына Metaratings.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. У команды Сергея Семака 36 очков после 14 матчей. «Краснодар» (24) — на шестой строчке.

Первую половину 2022 года Синицын провёл в махачкалинском «Динамо», где сыграл только один официальный матч. Сейчас голкипер – без клуба.

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