«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форест» и вернулся на первое место АПЛ

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» дома принимал «Ноттингем Форест». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.
Канониры открыли счёт на пятой минуте благодаря голу Габриэла Мартинелли, точный пас отдал Букайо Сака. На 49-й минуте Рейсс Нелсон укрепил преимущество хозяев, а через три минуты оформил дубль в этой встрече после передачи Габриэла Жезуса. На 57-й минуте Томас Парти забил ещё один гол хозяев в этой встрече. На 78-й минуте капитан «Арсенала» после паса Жезуса установил итоговый счёт этой встречи — 5:0 в пользу «канониров».
После этого матча «Арсенал» набрал 31 очко и вернул себе лидерство в чемпионате. «Ноттингем Форест» остался на противоположном конце турнирной таблицы, имея в активе девять очков.
- 30 октября 2022
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