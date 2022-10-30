Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о восстановлении после травмы
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, как проходит его восстановление после полученной травмы, а также не стал определённо отвечать на вопрос, когда сможет вернуться в общую группу команды.
«Уже лучше себя чувствую. Да, без костылей — всё-таки три недели прошло. Каждый день тренируюсь. Когда вернусь в общую группу? Не буду загадывать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня «Спартак» обыграл московское «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.
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