Защитник «Торпедо» Самсонов: «Спартак» — умная команда. Играют в современный футбол
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Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал итоги встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Тяжёлая игра. Много моментов создал «Спартак». В первом тайме не забили. У нас не было много подходов, но выглядели неплохо. Во втором тайме «Спартак» в конце уже играл по счёту, но мы пошли уже в прессинг и хотели забить гол, но не получилось.
«Спартак» — хорошая и умная команда. Они играют в современный футбол», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков после 15 встреч. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют дома с «Крыльями Советов» (6 ноября, 16:30 мск).
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