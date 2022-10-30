Защитник «Торпедо» Самсонов: «Спартак» — умная команда. Играют в современный футбол

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал итоги встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).



«Тяжёлая игра. Много моментов создал «Спартак». В первом тайме не забили. У нас не было много подходов, но выглядели неплохо. Во втором тайме «Спартак» в конце уже играл по счёту, но мы пошли уже в прессинг и хотели забить гол, но не получилось.



«Спартак» — хорошая и умная команда. Они играют в современный футбол», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков после 15 встреч. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют дома с «Крыльями Советов» (6 ноября, 16:30 мск).