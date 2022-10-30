Вратарь «Торпедо» Довбня: уверены, что останемся в РПЛ. Никаких опасений нет

Голкипер московского «Торпедо» Александр Довбня поделился мнением о том, сохранит ли команда прописку в Российской Премьер-Лиге, а также мнением о результатах команды в последних матчах чемпионата.
«Никаких опасений нет. Мы уверены, что останемся в РПЛ. Приложим все силы. Впереди достаточно много игр.
Мы каждый день трудимся… В последних матчах вчистую нас никто не переиграл. Тот же «Ахмат», как мне кажется, мы должны были обыгрывать. Да и сегодня со «Спартаком» пропустили нелепый гол — могли забирать очки», — передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня «Торпедо» минимально уступило «Спартаку» — 0:1, гол на счету Квинси Промеса. Подопечные Талалаева остались на 16-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета, имея в активе шесть очков.
- 30 октября 2022
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
19:08
-
19:07
-
19:04
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:53
-
18:50