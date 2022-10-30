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«Не знаю, выдумали пенальти». Анчелотти — о ничьей с «Жироной»

«Не знаю, выдумали пенальти». Анчелотти — о ничьей с «Жироной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура испанской Примеры с «Жироной» (1:1).

«Это была сложная игра. В текущей ситуации это нормально. Но пенальти в наши ворота стоил нам очков. Наша же игра была хорошей.

Пенальти не было. Асенсио не касался мяча рукой. Я говорил с ним. Была не самая удобная позиция, но он не касался мяча левой рукой. А если даже и прикоснулся, то она была близко к телу. Не знаю, выдумали пенальти. Больше ничего не могу сказать.

В Ла Лиге мы заработали на два очка меньше, чем могли. В среду у нас есть возможность финишировать первыми в группе Лиги чемпионов. Мы должны это сделать, это важно», — приводит слова Анчелотти AS.

Стуани («Жирона») реализует пенальти и сравнивает счёт:

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