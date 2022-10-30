«Лацио» уступил дома «Салернитане» в матче Серии А, выигрывая по ходу встречи

Римский «Лацио» потерпел поражение в матче с «Салернитаной» в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.



На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Лацио» Маттиа Цаканьи, ассистент — Луис Альберто. Ответный гол на 51-й минуте забил Антонио Кандрева, ранее выступавший за «орлов». На 68-й минуте Федерико Фасио вывел гостей вперёд, а окончательный счёт на 76-й минуте установил форвард «Салернитаны» Булайе Диа.



«Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 12 туров. «Салернитана» — на девятой строчке с 16 очками.

«Удинезе» в гостевой встрече сыграл вничью с «Кремонезе». Встреча завершилась ничьей (0:0). «Удинезе» остался на восьмой строчке в таблице (22 очка), упустив шанс подняться выше. «Кремонезе» — на последнем месте с пятью очками.

«Фиорентина» одержала гостевую победу над «Специей» со счётом 2:1. В составе «фиалок» отличились Никола Миленкович и Артур Кабрал. Единственный гол «Специи» забил Мбала Н'Зола. «Фиорентина» занимает 12-е место в таблице, набрав 13 очков за 12 туров. «Специя» — на 16-й строчке с девятью очками.