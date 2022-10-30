«Атлетик» минимально обыграл «Вильярреал» благодаря голу Иньяки Уильямса

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» дома принимал «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра матча Мигеля Арьяса прозвучал в 20:30 мск.

В первом тайме команды не порадовали зрителей ни голами, ни опасными моментами, нанеся по воротам друг друга семь ударов. Вторая половина встречи прошла под диктовку футболистов «Атлетика». Благодаря этому на 59-й минуте встречи нападающий Иньяки Уильямс после паса Рауля Гарсии смог вывести свою команду вперёд.

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В оставшееся время матча команды голов не забили. Встреча закончилась победой «Атлетика» — 1:0.

Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 21 очко и поднялся на пятое место таблицы. «Вильярреал» с 18 очками остался на восьмой позиции.