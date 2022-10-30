Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» минимально обыграл «Вильярреал» благодаря голу Иньяки Уильямса

«Атлетик» минимально обыграл «Вильярреал» благодаря голу Иньяки Уильямса
Комментарии

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» дома принимал «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра матча Мигеля Арьяса прозвучал в 20:30 мск.

В первом тайме команды не порадовали зрителей ни голами, ни опасными моментами, нанеся по воротам друг друга семь ударов. Вторая половина встречи прошла под диктовку футболистов «Атлетика». Благодаря этому на 59-й минуте встречи нападающий Иньяки Уильямс после паса Рауля Гарсии смог вывести свою команду вперёд.

И. Уильямс («Атлетик Б») реализует рандеву с Рульи

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

В оставшееся время матча команды голов не забили. Встреча закончилась победой «Атлетика» — 1:0.

Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 21 очко и поднялся на пятое место таблицы. «Вильярреал» с 18 очками остался на восьмой позиции.

Испания - Примера. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Уильямс – 59'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022