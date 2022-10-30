«Челси» обыграл «Астон Виллу» в английской Суперлиге, Абдуллина осталась в запасе

«Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в матче английской Суперлиги со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Кингсмедоу».



В составе победителей дублем отметилась форвард Лорен Джеймс (22-я и 47-я минута), также гол забила Саманта Керр на 63-й минуте. Единственный мяч в составе «Астон Виллы» забила Рэйчел Дэйли на 38-й минуте. Российская защитница «Челси» Алсу Абдуллина осталась в запасе. Последний раз она выходила на поле в рамках женской Лиги чемпионов в матче с албанской «Влазнией» (8:0).



«Челси» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, после шести матчей набрав 15 очков. «Астон Вилла» — на восьмой строчке, заработав шесть очков за пять встреч. В следующем матче «Челси» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» 6 ноября.