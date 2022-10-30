Видеообзор победы «Зенита» в заключительном матче первого круга РПЛ с «Краснодаром»

Сегодня, 30 октября, ФК «Краснодар» принимал санкт-петербургский «Зенит» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживал главный арбитр Владимир Москалёв (Воронеж). Итоговый счёт матча — 0:1.
В первом тайме команды счёт не открыли. На 86-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев — мяч угодил в руку защитнику «Краснодара» Кристиану Рамиресу. 11-метровый удар реализовал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, отправив мяч в правый угол ворот Матвея Сафонова.
По итогам встречи «Зенит» набрал 39 очков. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» находится на шестой строчке. Подопечные Александра Сторожука заработали 24 очка.
- 30 октября 2022
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