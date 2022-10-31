Г. Невилл: 4-5 недель назад я бы не подумал, что у «МЮ» будут отличные шансы на топ-4

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на британском телевидении, высказался о текущей форме «красных дьяволов» после победы над «Вест Хэм Юнайтед» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«На каком месте может финишировать «Манчестер Юнайтед» в конце сезона? Я думаю, что сейчас у них отличные шансы финишировать в первой четверке. Отличные шансы. У «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» достаточно сложностей, чтобы «Юнайтед» почувствовал, что может обойти их. Я бы никогда не подумал об этом четыре или пять недель назад», — приводит слова Невилла Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что после 14-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка и имея две игры в запасе.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед».