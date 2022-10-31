Тен Хаг оценил игру Роналду в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре Криштиану Роналду в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече забил Маркус Рашфорд.
«Я думаю, что Роналду неплохо справился. Он сделал то, что мы ожидали — возглавил прессинг. Я сказал в перерыве не опускаться в оборону слишком быстро, а поработать в центре поля. У нас есть качество, чтобы забивать голы, но эффективность атакующего футбола мы должны улучшить. Мы движемся в нужном направлении», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка.
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