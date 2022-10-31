Игрок «Зандхаузена» Жиров раскритиковал президента и главного тренера своей команды

31-летний российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров назвал причины неудачного выступления своей команды во втором дивизионе чемпионата Германии.

«Причина плохого выступления «Зандхаузена» в чемпионате ― проблемы в психологии. У нас хороший состав. Мы спокойно можем идти в пятёрке. Когда перед началом сезона президент клуба говорит, что наша задача ― бороться за выживание, это неправильно. С таким настроем нельзя подходить к старту чемпионата. Потом, в самом начале сезона, мы пару раз проиграли на последних секундах – это передало тренеру тревожность. Мне кажется, он упустил чуть нить управления командой, было видно, что он боится проиграть. После поражений ты должен делать выводы, анализировать ошибки ― всё. Не надо держать в голове боязнь поражения в следующем матче.

Нас ждёт борьба за выживание? Почему? У каждого игрока соперника две ноги, две руки и голова. Если ты боишься выходить на поле, то так и скажи тренеру: «Я боюсь». Если будешь бояться допустить ошибку – ты её допустишь. Не надо бояться играть в футбол ― это же праздник. Ты тренируешься, выходишь на поле, полный стадион ― какая ещё атмосфера тебе нужна?» — сказал Александр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Второй Бундеслиги Жиров выходил на поле в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом. «Зандхаузен» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков, одержав только три победы в 14 матчах.

Полное интервью с Жировым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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