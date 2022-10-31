Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев: «Спартак» выиграл у «Торпедо» заслуженно

Денис Бояринцев: «Спартак» выиграл у «Торпедо» заслуженно
Комментарии

Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев прокомментировал победу красно-белых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги над «автозаводцами». Матч закончился со счётом 1:0.

«Мне удалось посмотреть матч на трибуне, было очень интересно, получилась неплохая игра, может быть, не было в большом количестве голевых моментов со стороны «Торпедо», но «Спартак» в первом тайме таких подходов создал прилично. «Торпедо» контратаковало, за что их можно похвалить.

Второй тайм тоже начался с острых выпадов «красно-белых», что привело к голу Промеса.

Для такого тяжелого поля и таких погодных условий команды показали неплохой футбол. «Спартак» же объективно по голевым моментам и прочим компонентам «Торпедо» переиграл и выиграл заслуженно. Но стоит отметить игроков гостей — было видно, что они были заряжены на этот матч, на борьбу на каждом участке поля, они старались», – приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Неожиданные мучения «Спартака» против худшей команды РПЛ. Вратарь выдал матч жизни! Неожиданные мучения «Спартака» против худшей команды РПЛ. Вратарь выдал матч жизни!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022