Денис Бояринцев: «Спартак» выиграл у «Торпедо» заслуженно

Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев прокомментировал победу красно-белых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги над «автозаводцами». Матч закончился со счётом 1:0.
«Мне удалось посмотреть матч на трибуне, было очень интересно, получилась неплохая игра, может быть, не было в большом количестве голевых моментов со стороны «Торпедо», но «Спартак» в первом тайме таких подходов создал прилично. «Торпедо» контратаковало, за что их можно похвалить.
Второй тайм тоже начался с острых выпадов «красно-белых», что привело к голу Промеса.
Для такого тяжелого поля и таких погодных условий команды показали неплохой футбол. «Спартак» же объективно по голевым моментам и прочим компонентам «Торпедо» переиграл и выиграл заслуженно. Но стоит отметить игроков гостей — было видно, что они были заряжены на этот матч, на борьбу на каждом участке поля, они старались», – приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
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