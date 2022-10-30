Неожиданные мучения «Спартака» против худшей команды РПЛ. Вратарь выдал матч жизни!

Ещё одно московское дерби в 15-м туре РПЛ! Накануне сыграли «Локомотив» и ЦСКА, а сегодня, 30 октября, встретились «Спартак» и «Торпедо». Учитывая результаты команд в этом сезоне, многие ждали разгромной победы красно-белых, но всё сложилось иначе.

«Спартак» с первых минут ожидаемо забрал мяч и принялся давить на ворота соперника. Красно-белые атаковали разнообразно, но для гола всё время чего-то не хватало. Момент был даже у Георгия Джикии, который плотно приложился по воротам с дальней дистанции.

То, что «Спартаку» не удавалось забить, — в том числе заслуга «Торпедо». Защитники плотно оборонялись, а вратарь Александр Довбня выдавал матч жизни. Для него это уже традиция: несколько лет назад в составе «СКА-Хабаровск» он пропустил всего один гол в двух матчах со «Спартаком», хотя по его воротам суммарно пробили более 70 раз.



У «Спартака» в первом тайме выделялся Данил Пруцев. Полузащитник выполнял огромный объём работы и был полезен как в отборе, так и в развитии атак. Ещё одно наблюдение: нападающие красно-белых постоянно менялись местами. И если Александр Соболев в основном обитал на правом фланге, то место слева и в центре попеременно занимали Квинси Промес и Шамар Николсон.

От Промеса, учитывая давление «Спартака», можно было ждать гола, но в первом тайме он отметился странной жёлтой карточкой. Довбня бросал мяч на партнёра, а Квинси зачем-то поднял руку. Пятая жёлтая для лидера «Спартака» в этом розыгрыше РПЛ.



«Торпедо» в итоге отбилось в первом тайме, но это было на тоненького. Хотя статистика не выглядела убойной: по ударам всего 8:3 в пользу «Спартака», в створ — 5:0.

В начале второго тайма «проклятье Довбни» для «Спартака» достигло пика. Как ещё объяснить, что Промес не попал в пустой угол? Зато уже спустя пару минут Квинси исправился и всё же забил, хоть и не без везения.

После долгожданного гола «Спартак» постепенно сбавил в агрессии и позволил «Торпедо» больше владеть мячом. Подходов у гостей стало больше, но возможностей в атаке всё равно не хватало. Зато у красно-белых никуда не пропали контратаки — голевые моменты никуда не делись даже после снижения темпа. И особую роль в этом сыграл Александр Селихов, чьи точные выносы позволяли моментально преодолевать центр поля.



Справедливости ради на последних минутах «Спартаку» пришлось понервничать. В штрафную хозяев приходил даже Довбня, но создать реальный голевой момент «Торпедо» так и не удалось.



«Спартак» благодаря победе обошёл ЦСКА и «Ростов» и вернулся на второе место. А «Торпедо», несмотря на заметные изменения при Андрее Талалаеве, остаётся на дне таблицы. Кажется, от вылета может спасти только чудо.