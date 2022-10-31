Игрок «Зандхаузена» Жиров: хочу играть минимум до 40 лет, как Мальдини

Российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о желании продолжать свою игровую карьеру до 40 лет.

«Я ещё голоден до игры. Как сказал мне один тренер: «Каждой ягодке своя пора». Я только к 30 годам сформировался как личность, в плане головы стал взрослее, на многие вещи смотрю по-другому. Хочу играть минимум до 40 лет.



Раньше в футбол заканчивали играть в 30. Сейчас, если посмотреть, всё по-другому. Сколько классных возрастных защитников в Италии? В Германии? Есть Ибрагимович, который сделал себя сам. Я чувствую свой организм, он в отличном состоянии. Я чувствую в себе силы. Мне будет 32 года, а по ощущениям я только начинаю раскрываться.



Кто-то раскрывается в 20 лет, а кто-то — в моём возрасте. Иммобиле в 30 лет выдал чумовой сезон, Варди изменил свою карьеру. Так что у меня есть планы играть долго. Если ты уважаешь свой организм, он отплатит тебе той же монетой. Мальдини же закончил в 42? Я тоже так хочу», — сказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Жировым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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