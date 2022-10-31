Семшов: с «Зенитом» очень тяжело конкурировать на дистанции

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу сине-бело-голубых в последнем матче первого круга РПЛ сезона-2022/2023 с «Краснодаром». Игра 15-го тура чемпионата завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита», автор единственного гола — Далер Кузяев.

«Получилась очень хорошая игра. Болельщики заполнили весь стадион. В концовке матча досадный эпизод позволил «Зениту» вырвать победу. У петербуржцев было больше голевых моментов, и всё могло закончиться раньше. «Зенит» был чуть лучше «Краснодара».

Это была победа на классе? К любому классу всё равно надо добавлять работоспособность и прилагать максимум усилий, чтобы победить. На одном классе тяжело обыгрывать команды, которые умеют обороняться.



Лидерство в семь очков после первого круга? Для команды Семака это хороший задел. Я согласен со словами Владимира Федотова, который вчера сказал, что в одном матче с «Зенитом» можно конкурировать и отбирать очки, но на дистанции тяжело бороться. У команды хорошая скамейка, подбор игроков. С «Зенитом» очень тяжело конкурировать на дистанции», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, за 15 туров «Зенит» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первого круга. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт на семь очков.