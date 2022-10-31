Ахмедов: Карпин — отличный тренер. Если бы не отстранение, сборная России вышла бы на ЧМ

Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов заявил, что сборная России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина могла отобраться на чемпионат мира в Катаре и выйти в плей-офф турнира.

«Карпин был сильным футболистом, а сейчас он отличный тренер. Знаю Карпина давно, он умеет делать боевитые команды. Уверен: если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась бы в плей-офф», — приводит слова бывшего футболиста «Анжи» и «Краснодара» Sport24.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда смогла выйти в стыковые матчи за право игры на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Позднее сборная нашей страны была отстранена от участия в международных встречах решением ФИФА и УЕФА.

Как сейчас используются арены ЧМ-2018?