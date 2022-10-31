Карпин: матча России с Боснией, наверное, не будет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что товарищеский матч национальной команды с Боснией и Герцеговиной, вероятнее всего, не состоится. Также специалист прокомментировал выбор Таджикистана в качестве соперника для сборной России в контрольной игре.

«Как оценю Таджикистан в качестве соперника для сборной? Что есть, то есть. Как будто живём не в этом мире. Мы же понимаем, что происходит. С кем смогли договориться, то и есть. Или выбирать можно было?

Будет ли матч с Боснией, который планировался на 19 ноября? Наверное, не будет. А на 16 ноября стоял матч с Ираном», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России планировала провести товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины 19 ноября. Однако боснийские футболисты стали протестовать против решения своей федерации сыграть с россиянами. В частности, лидеры и ветераны сборной Боснии, Миралем Пьянич и Эдин Джеко, заявили о нежелании ехать в Россию.