Жиров: приезжал в Германию ради Бундеслиги. Летом будет ВНЖ ― будет проще перейти
Поделиться
31-летний российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о возможности перехода в высшую лигу Германии.
«Я приезжал сюда ради игры в первой Бундеслиги. Тем более летом у меня наконец-то будет ВНЖ, мне будет проще перейти в высшую лигу, я не буду считаться легионером. Я буду выбирать лучший вариант для себя, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне. Каждый шаг будет важен», — рассказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Жиров перешёл в «Зандхаузен» в 2018 году на правах свободного агента из «Енисея». За немецкий клуб футболист сыграл в 131 матче, забив 8 голов и сделав 5 результативных передач.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
Комментарии
- 31 октября 2022
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:22
-
13:15
-
13:13
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:45
-
12:30
-
12:30
-
12:24
-
12:21
-
12:10
-
12:06
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:13
-
11:06
-
11:03
-
11:03
-
11:00
Партнерский контент