Жиров: приезжал в Германию ради Бундеслиги. Летом будет ВНЖ ― будет проще перейти

31-летний российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о возможности перехода в высшую лигу Германии.

«Я приезжал сюда ради игры в первой Бундеслиги. Тем более летом у меня наконец-то будет ВНЖ, мне будет проще перейти в высшую лигу, я не буду считаться легионером. Я буду выбирать лучший вариант для себя, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне. Каждый шаг будет важен», — рассказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Жиров перешёл в «Зандхаузен» в 2018 году на правах свободного агента из «Енисея». За немецкий клуб футболист сыграл в 131 матче, забив 8 голов и сделав 5 результативных передач.

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