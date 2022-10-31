Защитник «Реала» Одриосола интересен «Ювентусу» и «Милану»

Испанский защитник Альваро Одриосола, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может вернуться в чемпионат Италии. Бывшим футболистом «Фиорентины» интересуются «Ювентус» и «Милан». Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По сведениям источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не видит для 26-летнего Одриосолы место в своих построениях, поэтому с ним готовы расстаться.
Одриосола стал игроком «Реала» в 2018 году, но с тех пор принял участие лишь в 43 матчах за команду, в которых забил три гола и отдал 10 результативных передач. Также Альваро отправляли на правах аренды в мюнхенскую «Баварию» и «Фиорентину». В нынешнем сезоне Одриосола на поле не выходил.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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