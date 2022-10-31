«Реал», твоё время придёт». Игроки «Фламенго» поют песню после победы в Кубке Либертадорес
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Футболисты «Фламенго», которые в финале Кубка Либертадорес обыграли «Атлетико Паранаэнсе», во время празднования титула в раздевалке спели песню про мадридский «Реал», с которым могут встретиться на клубном чемпионате мира. Напомним, испанский клуб — действующий победитель Лиги чемпионов.
Игроки «Фламенго» поют песню про мадридский «Реал». Видеоролик:
«Мадридский «Реал», твоё время придёт», — раз за разом повторяют футболисты «Фламенго» в своей песне, намекая, что хотят встретиться со «сливочными» на клубном чемпионате мира.
Напомним, в последний раз «Фламенго» выигрывал Кубок Либертадорес в 2019 году. Тогда в финале клубного чемпионата мира они проиграли «Ливерпулю» после гола Роберто Фирмино.
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