«Реал», твоё время придёт». Игроки «Фламенго» поют песню после победы в Кубке Либертадорес

Футболисты «Фламенго», которые в финале Кубка Либертадорес обыграли «Атлетико Паранаэнсе», во время празднования титула в раздевалке спели песню про мадридский «Реал», с которым могут встретиться на клубном чемпионате мира. Напомним, испанский клуб — действующий победитель Лиги чемпионов.

Игроки «Фламенго» поют песню про мадридский «Реал». Видеоролик:

«Мадридский «Реал», твоё время придёт», — раз за разом повторяют футболисты «Фламенго» в своей песне, намекая, что хотят встретиться со «сливочными» на клубном чемпионате мира.

Напомним, в последний раз «Фламенго» выигрывал Кубок Либертадорес в 2019 году. Тогда в финале клубного чемпионата мира они проиграли «Ливерпулю» после гола Роберто Фирмино.