В КДК сообщили, что рассмотрят поведение Гогниева по итогам матча «Динамо» — «Химки»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комиссия рассмотрит поведение главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева по итогам матча с московским «Динамо» (1:6).

«По итогам матча «Динамо» — «Химки» будут рассмотрены следующие эпизоды: не все игроки «Химок» прошли через микст-зону. Будет рассмотрено неспортивное поведение Гогниева после его удаления по эпизодам, которые указаны и в протоколе матча, и в рапорте делегата матча — на это важно обратить внимание.



Гогниев приглашён на заседание. Мы запросили дополнительный рапорт у судьи Бобровского и дополнительное пояснение у делегата матча», – сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Химки» главный тренер подмосковной команды вышел из себя и был удалён в перерыве. Ранее «Химки» выступили с заявлением, в котором осудили действия наставника команды и принесли свои извинения.