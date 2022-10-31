В «Химках» извинились за поведение Спартака Гогниева на матче с «Динамо»

«Химки» опубликовали заявление по оценке действий главного тренера Спартака Гогниева в матче с «Динамо» (1:6) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, специалист был удалён в перерыве игры. Также он в грубой форме обвинил второго комментатора матча Сергея Дурасова в заказных вопросах.
«Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.
Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.
Футбольный клуб «Химки» проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению подобного впредь», — сказано в заявлении команды в телеграм-канале.
- 31 октября 2022
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