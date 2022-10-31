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«Роналду успокоил его». Отец хавбека «Ювентуса» вспомнил, как португалец помог сыну

«Роналду успокоил его». Отец хавбека «Ювентуса» вспомнил, как португалец помог сыну
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Марко Фаджоли, отец полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, рассказал как нападающий Криштиану Роналду, будучи футболистом туринского клуба, сумел успокоить его сына.

«В прошлом Роналду был фантастическим в общении с Николо. Когда мы все испугались из-за проблем с сердцем у моего сына, Криштиану успокоил Николо. Он сказал, что у него тоже была похожая проблема, когда он был ребенком, и, что Николо не нужно беспокоиться об этом, ведь она будет решена», — приводит слова Фаджоли старшего La Gazetta dello Sport.

37-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В 134 матчах за команду он забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. Сейчас Криштиану играет за «Манчестер Юнайтед».

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