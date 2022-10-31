«Роналду успокоил его». Отец хавбека «Ювентуса» вспомнил, как португалец помог сыну

Марко Фаджоли, отец полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, рассказал как нападающий Криштиану Роналду, будучи футболистом туринского клуба, сумел успокоить его сына.
«В прошлом Роналду был фантастическим в общении с Николо. Когда мы все испугались из-за проблем с сердцем у моего сына, Криштиану успокоил Николо. Он сказал, что у него тоже была похожая проблема, когда он был ребенком, и, что Николо не нужно беспокоиться об этом, ведь она будет решена», — приводит слова Фаджоли старшего La Gazetta dello Sport.
37-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В 134 матчах за команду он забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. Сейчас Криштиану играет за «Манчестер Юнайтед».
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:
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