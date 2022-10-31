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«Барселона» может продать тер Штегена в «Ньюкасл». Вратарю предлагают пустой чек

«Барселона» может продать тер Штегена в «Ньюкасл». Вратарю предлагают пустой чек
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«Ньюкасл» готов заплатить за вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена € 50 млн. Самому немецкому футболисту «сороки» предлагают пустой чек, то есть он может вписать любую зарплату. Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, «Барселона» не готова отпускать основного вратаря, но может согласиться на его продажу для решения финансовых проблем.

Тер Штеген перешёл в «Барселону» в 2014 году. В 17 матчах нынешнего сезона он пропустил 14 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Отметим, что все эти 10 «сухих» матчей пришлись на розыгрыш чемпионата Испании. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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