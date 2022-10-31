«Барселона» определилась с заменой для Усмана Дембеле

«Барселона» намерена подписать нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона в случае, если форвард Усман Дембеле откажется продлевать контракт с командой. Сейчас в соглашении 25-летнего француза прописана сумма отступных в размере € 50 млн, которую легко может активировать любой топ-клуб Европы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» намерена подписать 21-летнего Джексона в январе по сниженной цене или предложить ему предварительный контракт. Соглашение нападающего с «Вильярреалом» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и две результативные передачи в 19 матчах.

Видеообзор. «Атлетик Б» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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