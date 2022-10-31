«Мы их всегда ждём». Аршавин — о приезде в Санкт-Петербург академий европейских клубов

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможность приезда команд академий европейских топ-клубов.



«Мы-то их всегда ждём и готовы приглашать. Мы их приглашали, но все отказываются. Может быть, кто-то и мог прилететь, но, когда они понимают, какая логистика, то для них это сложно», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» завоевал четыре чемпионства Российской Премьер-Лиги подряд. В нынешнем сезоне после 15 туров сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны по футболу. «Зенит» набрал 39 очков. В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (32) и ЦСКА (29).