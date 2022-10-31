«Ливерпуль» — «Наполи». Хвича Кварацхелия избежит мести

В последней личной встрече неаполитанцы разгромили мерсисайдцев, но сделают это ещё раз.

1 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» (01.11.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 1 ноября состоятся восемь матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Энфилд» померятся силами «Ливерпуль» и «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В текущем сезоне «Ливерпуль» выступает, мягко говоря, неудачно. За последние семь туров в чемпионате Англии он одержал победы только в двух встречах — с «Манчестер Сити» (1:0) и «Вест Хэмом» (тоже 1:0). Вничью сыграл с «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3). Уступил «Арсеналу» (2:3) и двум аутсайдерам АПЛ — «Ноттингем Форест» (0:1) и «Лидсу» (1:2).

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После поражения в матче с «Лидс» Юрген Клопп жаловался на большое количество травмированных футболистов. Лазарет красных действительно переполнен. Немецкий специалист не может рассчитывать на подспорье сразу нескольких важных игроков — Луиса Диаса, Жоэля Матипа и Диогу Жоты.

Из-за отсутствия глубины состава мерсисайдцы вынуждены выступать на износ, так как график у них очень плотный. Однако причина неудач «Ливерпуля» кроется не только в этом. Дело ещё в том, что команда испытывает серьёзные проблемы с реализацией.

Дарвин Нуньес постепенно адаптируется в «Ливерпуле», но упускает большое количество опасных моментов. Во встрече последнего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:0) он с нескольких метров не попал в абсолютно пустой угол ворот. К счастью для болельщиков красных, данный эпизод не повлиял на итоговый результат, но ведь могло быть и иначе.

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У «Наполи» совсем другая ситуация. Во всех восьми последних турах чемпионата Италии он одержал уверенные победы, порадовав своих болельщиков большим количеством забитых мячей. В Лиге чемпионов клуб выступил идентичным образом. Во всех пяти встречах группового этапа одержал результативные победы, в частности, как раз в игре с «Ливерпулем» (4:1).

Одним из главных героев матча с мерсисайдцами стал Хвича Кварацхелия. Уже на пятой минуте встречи грузин помог одноклубнику — Петру Зелиньскому — заработать пенальти. Поляк успешно реализовал 11-метровый удар и открыл счёт в матче. Затем Хвича исполнил невероятный сольный проход по флангу и отдал точную передачу, которую превратил в гол Джованни Симеоне.

Совсем недавно бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Кварацхелия полностью адаптировался в чемпионате Италии и становится одним из лидеров партенопейцев. По мнению опытного наставника, грузин прибавил в командной игре. Также он поделился мнением, что «Наполи» сейчас демонстрирует лучший футбол в Европе. Пожалуй, всё так и есть.

Лучано Спаллетти поставил в своём клубе потрясающую комбинационную игру. При этом у него есть резерв хороших футболистов. Любого из них можно использовать. Наглядно доказала это встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой неаполитанцы разгромили «Рейнджерс» (3:0).

В матче с шотландцами так и не появились на поле пять игроков стартового состава «Наполи», в том числе Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Кстати, передышка пошла на пользу обоим футболистам. В матче последнего тура чемпионата Италии они сыграли не последнюю роль в победе над «Сассуоло». Грузин забил гол и отдал две голевые передачи, а нигериец оформил хет-трик.

Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Х2 за коэффициент 2.05. «Ливерпуль» является одним из самых сильных клубов АПЛ, но в этом сезоне его выступления не внушают доверия. Возможно, домашний стадион поможет ему зацепиться за очки в предстоящем матче. Всё-таки недавно красные обыграли на нём «Манчестер Сити».

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В то же время у мерсисайдцев, как мы уже отметили ранее, наблюдаются проблемы с реализацией моментов. Также есть недочёты оборонительного плана. Несмотря на старания Алисона Бекера, за 12 матчей в чемпионате Англии они пропустили 15 мячей. Плюс получили четыре гола от неаполитанцев в последней очной встрече. Вероятно, немало забьют итальянцы и в этот раз.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября 2022 года

«Ливерпуль» переживает из-за важных кадровых потерь и уступает даже аутсайдерам чемпионата Англии. Много ли энергетических ресурсов осталось у мерсисайдцев — тоже хороший вопрос. Думается, сплочённый неаполитанский состав, не знающий поражений в этом сезоне, как минимум не проиграет. Футболисты «Наполи» находятся в прекрасном тонусе и демонстрируют высший пилотаж. У красных такого нет.



Ставка: «Наполи» не проиграет за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 8.23.

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Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.

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Прогноз на матч «Порту» — «Атлетико» с коэффициентом 2.60.

Прогноз на матч «Байер» – «Брюгге» с коэффициентом 2.45.