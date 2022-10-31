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Де Брёйне: моё время в сборной подходит к концу

Де Брёйне: моё время в сборной подходит к концу
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне предположил, что может завершить карьеру в национальной команде уже после ближайшего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.

«Сейчас мне 31 год, и я не знаю, что будет, когда мне исполнится 35 лет. Я приму участие в третьем чемпионате мира, и сейчас я понимаю, что моё время в сборной подходит к концу», — цитирует Де Брёйне Goal.com.

В текущем сезоне Кевин провел за сборную Бельгии пять игр, в них он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября. В матче-открытии сборная Катара, которая является хозяйкой турнира, сыграет с Эквадором.

Кевину Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

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