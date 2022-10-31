Де Брёйне: моё время в сборной подходит к концу
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне предположил, что может завершить карьеру в национальной команде уже после ближайшего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.
«Сейчас мне 31 год, и я не знаю, что будет, когда мне исполнится 35 лет. Я приму участие в третьем чемпионате мира, и сейчас я понимаю, что моё время в сборной подходит к концу», — цитирует Де Брёйне Goal.com.
В текущем сезоне Кевин провел за сборную Бельгии пять игр, в них он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября. В матче-открытии сборная Катара, которая является хозяйкой турнира, сыграет с Эквадором.
Кевину Де Брёйне преподали урок уличного футбола:
Комментарии
- 31 октября 2022
-
18:41
-
18:40
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:33
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:31
-
15:12
-
15:09
-
15:06
-
15:00
Партнерский контент