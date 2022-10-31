Медведев: правда ли, что «Зенит» хочет перенести матч с «Факелом» в Кубке? Скоро узнаете

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что матч 5-го раунда Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и «Факелом» могут перенести.

«Правда ли, что «Зенит» хочет перенести матч с «Факелом» в Кубке на 16 ноября? Скоро узнаете», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что за перенос игры, запланированной на 8–10 ноября, проголосовало общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги. Руководство сине-бело-голубых предложило «Факелу» встретиться 16 ноября. При этом в матче, вероятно, не смогут принять участие футболисты сборной России, у которой 17 ноября намечен матч в Душанбе.

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