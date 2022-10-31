Арбитр Федотов: Мешков неверно назначил пенальти в пользу «Крыльев» на 90+5-й минуте

Российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал решение главного судьи матча между «Крыльями Советов» и «Пари Нижний Новгород» Виталия Мешкова назначить пенальти в пользу самарского клуба на самых последних минутах.

«На 90+5-й минуте Мешков неверно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Гоцук тянулся к мячу, и рука у него находилась в естественном положении, а не была выставлена. Движения рукой не было, игры рукой — тоже. При этом арбитры назначали пенальти очень долго. Что они искали? Оправдание своего решения?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Матч закончился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1. Благодаря этому клуб набрал 17 очков и закрепился на 11-й строчке турнирной таблицы. «Пари НН», у которого 13 очков, находится на 12-м месте.