Вратаря женской сборной Англии на Евро-2022 выгнали из команды из-за её поведения

Чемпионка Европы 2022 года в составе женской сборной Англии вратарь Ханна Хэмптон исключена из национальной команды, сообщает The Guardian.
По информации источника, главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман приняла такое решение из-за неподобающего поведения и проблем с дисциплиной у Хэмптон на сборах команды. Напомним, вратарь не играла за «Астон Виллу» 25 сентября. Хэмптон наблюдала за воскресным матчем с «Челси» с трибун, однако тренер клуба Карла Уорд сообщила, что футболистка должна была остаться дома. Ожидается, что Хэмптон больше не будет вызываться в сборную Англии, пока командой руководит Вигман.
Минувшим летом женская сборная Англии впервые стала чемпионом Европы. В финале Евро-2022 англичанки обыграли немецкую сборную в дополнительное время со счётом 2:1.
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