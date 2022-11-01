Спаллетти — о сравнении Кварацхелии с Салахом: они могут внести весомый вклад в игру

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сравнил своего полузащитника Хвичу Кварацхелию с вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом в преддверии очной встречи команд в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Это два футболиста, которым по-разному удаётся блестяще проявлять себя, именно потому о них мы и говорим. Они могут разыграть мяч в любой ситуации и создать голевой момент для команды. Им очень легко удаётся обходить соперника, управлять мячом, когда они бегут со скоростью 2000 километров в час, и совершать резкие развороты.
Они оба очень уверены в своём потенциале, в том, что они такие простые и хорошие ребята, которые всегда готовы помогать своей команде всем, чем смогут. На самом деле каждый из них может внести весомый вклад в игру», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:
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