«Хетафе» в меньшинстве одержал победу над «Эльче» в гостевом матче Ла Лиги

Сегодня, 1 ноября, завершился заключительный матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» дома принимал «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Градо прозвучал в 23:00 мск.
В первом тайме команды не сильно стремились открыть счёт в этой встрече. Каждая из них нанесла по четыре удара в сторону ворот противника, и у обеих лишь один попадал в створ. Во втором тайме удачливее оказались гости. На 55-й минуте турецкий нападающий «Хетафе» Энес Унал сумел открыть счёт в этой встрече после точной передачи Карлеса Аленьи.
Унал («Хетафе») забивает с передачи Аленьи:
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На 79-й минуте защитник Жордан Амави сильно подвёл свою команду, получив вторую жёлтую карточку (первая была получена на 72-й минуте) и покинув поле.
Амави («Хетафе») получает вторую жёлтую карточку:
Несмотря на численное меньшинство, гости сумели отстоять победу — 1:0.
После этой победы «Хетафе» набрал 13 очков и поднялся на 14-ю позицию турнирной таблицы. «Эльче», у которого четыре очка, остался на 20-м месте.
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