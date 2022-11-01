Арбитр Федотов: судья неверно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Химками»

Российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал решение главного судьи матча между «Динамо» и «Химками» Яна Бобровского назначить пенальти в пользу подмосковного клуба на самых последних минутах.
«На 90+2-й минуте Бобровский неверно назначил пенальти в ворота «Динамо». У Сазонова и Дулаева была нормальная борьба. Не знаю, что там сказали судьям насчёт Сазонова — наверное, то же, что и про Комличенко с Соболевым. Арбитр РПЛ должен разбираться в таких эпизодах. Если ты установил планку борьбы, то будь добр трактовать единоборства одинаково», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
«Динамо» набрало 26 очков и расположилось на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (39).
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