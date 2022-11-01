Экс-форвард «Зенита» Зарицкий: судья из Безбородова получился лучше, чем футболист

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал, каким футболистом был будущий рефери Владислав Безбородов.



«Ещё один друг моей юности. Неплохой был футболист, своеобразный, под нападающими играл. Но судья, наверное, из него получился лучше. У Влада было хорошее качество — никогда не сдавался. Всегда старался достигать своих целей. С ним приятно было играть. Ребята, которые «подо мной» играли, всегда оказывали мне большую помощь», – сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Безбородов за профессиональную футбольную карьеру успел поиграть за «Зенит», санкт-петербургское «Динамо», «Вентспилс» (Латвия), минское «Динамо», солигорский «Шахтёр» и «Торпедо-СКА» (все — Беларусь).