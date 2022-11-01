Бенитес включил Кварацхелию в тройку лучших игроков «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес назвал свой топ-3 лучших игроков клуба в текущем сезоне, включив в него грузинского футболиста Хвичу Кварацхелию.
«Я могу быть несправедливым. Выбираю Осимхена, Кварацхелию и Лоботку», — приводит слова Бенитеса Football Italia.
В текущем сезоне 21‑летний грузин провёл 16 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных пасов. Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года, ранее он выступал в Российской Премьер-Лиге за «Локомотив» и «Рубин», а весной этого года он выступал за «Динамо» Батуми.
«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка после 12 матчей. В Лиге чемпионов перед последним туром команда также возглавляет свою группу, набрав 15 очков.
Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. ХиТ. 125 выпуск:
- 1 ноября 2022
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