Бенитес включил Кварацхелию в тройку лучших игроков «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес назвал свой топ-3 лучших игроков клуба в текущем сезоне, включив в него грузинского футболиста Хвичу Кварацхелию.



«Я могу быть несправедливым. Выбираю Осимхена, Кварацхелию и Лоботку», — приводит слова Бенитеса Football Italia.



В текущем сезоне 21‑летний грузин провёл 16 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных пасов. Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года, ранее он выступал в Российской Премьер-Лиге за «Локомотив» и «Рубин», а весной этого года он выступал за «Динамо» Батуми.



«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка после 12 матчей. В Лиге чемпионов перед последним туром команда также возглавляет свою группу, набрав 15 очков.

Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. ХиТ. 125 выпуск: