Ловчев: нормальный специалист в «Химки» не пойдёт. Гогниев не выдержал и «поплыл»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Химках». По его мнению, в этом сезоне от подмосковного клуба вряд ли стоит ждать улучшения результатов, а главный тренер команды Спартак Гогниев не выдержал и «поплыл».

«Химки» уже не воспрянут? Это итог того, что происходит в «Химках» последние пару лет. Сколько уже тренеров поменялось. Только Юран — то ли два, то ли три раза тренировал. А ведь у каждого тренера свои взгляды на футбол. Вот и стало всё валиться.

Мне кажется, в этом году «Химки» уже не воспрянут. Тем более мы не знаем, какое решение будет принято по поводу Гогниева. Но нормальный специалист туда не пойдёт.

Мне нравились взгляды Гогниева на футбол. Но он пришёл в такой клуб, где в последние годы происходило то, о чём мы говорили выше, и «поплыл». Он попал в среду, где ему что-то навязывают. И Гогниев не выдержал – очень некрасиво повёл себя в отношении футболистов, журналистов. Но это тоже тренерский опыт», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».