Ловчев: нынешний «Спартак» — заслуга Абаскаля. Команда не играла так красиво лет 10

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил прогресс московской команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля. По мнению ветерана красно-белых, клуб не демонстрировал такой содержательной игры около 10 лет.

«Спартак» не реализовал много моментов с «Торпедо»? Но создают они много. На нынешний «Спартак» приятно смотреть. В последние лет 10 «Спартак» так весело, красиво, интересно для болельщиков не играл. Абаскаль что-то такое нашёл в этих игроках, и нынешняя игра команды — его заслуга. А ведь это те же самые футболисты, что были и при других тренерах, но такого футбола не показывали», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Напомним, «Спартак» набрал 32 очка в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.