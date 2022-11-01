Де Йонг не собирается уходить из «Барселоны» в 2023-м

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не собирается покидать команду в следующем году. Сине-гранатовые были бы не против продать 25-летнего футболиста, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сам нидерландец в очередной раз откажется от любого трансфера. Об этом сообщает Sport.es. Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно де Йонга планирует подписать «Ливерпуль», который уже связывался с его агентами.
Френки стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса». В нынешнем сезоне в 15 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов полузащитник забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 1 ноября 2022
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
10:19
-
10:12
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
09:57
-
09:57
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:06
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:30
-
03:21
-
02:02
-
01:44
-
01:30
-
00:56
-
00:53