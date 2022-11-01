Де Йонг не собирается уходить из «Барселоны» в 2023-м

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не собирается покидать команду в следующем году. Сине-гранатовые были бы не против продать 25-летнего футболиста, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сам нидерландец в очередной раз откажется от любого трансфера. Об этом сообщает Sport.es. Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно де Йонга планирует подписать «Ливерпуль», который уже связывался с его агентами.

Френки стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса». В нынешнем сезоне в 15 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов полузащитник забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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