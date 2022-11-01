Помощник Федотова высказался о стычке наставника ЦСКА с Абаскалем
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Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов высказался о перепалке наставника армейцев Владимира Федотова с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем во время матча Российской Премьер-Лиги (2:2).
«У меня в руках два планшета, и я до последнего сижу в них и запаздываю в раздевалку. Поэтому момент не видел. История раздутая. Приводят видео какие-то…
Лучшие друзья могут поцапаться — потом спокойно сесть, безо всех шумих и нагнетаний урегулировать ситуацию», — приводит слова Ямлиханова Sport24.
Напомним, во время матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. Оба тренера получили наказание от КДК РФС.
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