Агент Слуцкого: если Хвича продолжит так играть, то я уверен, что его цена будет € 100 млн

Футбольный агент Кристиан Эмиле, клиентом которого является главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, прокомментировал переход грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии в «Наполи».



«Российский чемпионат — очень тяжёлый с точки зрения физики. Но Хвича разрывал защитников соперника: у него невероятный набор из скорости, силы, игры обеими ногами — он обладает всеми необходимыми навыками. Слуцкий помог ему развиваться, как с точки зрения физики, так и тактики, а также ментальных навыков.



Европейские клубы редко рассматривают возможность приобрести футболиста из РПЛ. Из-за последствий коронавируса многие клубы не хотят тратить много денег, особенно на игроков, которые не могут гарантировать результат. Немецкие или английские клубы не так хорошо знакомы с чемпионатом России. Также не так много футболистов из Грузии показывали себя в Европе: Каладзе, Арвеладзе, Кецбая. Вот именно по этой причине Кварацхелию не рассмотрели ранее.



Хвича мог оказаться в «Тоттенхэме» или «Ювентусе»? Да, очень многие клубы, когда увидели его качества, заинтересовались его переходом. «Рубин» просил за Хвичу € 20 млн, при его статистике в сложной лиге это хорошая цена. Но клубы, видимо, не совсем хотели платить такую сумму во время ковида. Почему я также работал над сделкой по Хвиче? Потому что я видел своими глазами, какой это футболист. Также Слуцкий говорил, что Кварацхелия — один из главных талантов, с которым ему доводилось работать.



«Вест Хэм» потратил € 35 млн на Влашича в то время, как Кварацхелия был лучшим игроком в РПЛ. Это показывает, какой иногда бывает баланс на рынке. Если Хвича продолжит так выступать до конца сезона, а затем повторит это в следующем, то я уверен, что его трансферная сумма будет около € 100 млн. Но сейчас «Наполи» точно его никуда не отпустит», — сказал Эмиле на YouTube-канале журналиста Фабрицио Романо.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: