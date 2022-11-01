Гвардиола надеется, что Холанд сможет восстановиться к матчу с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее заявивший, что нападающий команды Эрлинг Холанд не сыграет в Лиге чемпионов с «Севильей», рассказал о возможных сроках восстановления норвежского футболиста.
«Эрлинг чувствует себя лучше по сравнению с субботой и воскресеньем. Но не на 100%, поэтому в матче с «Севильей» мы не хотим рисковать, в этом нет смысла. Надеюсь, он сможет сыграть с «Фулхэмом», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
22-летний Холанд получил ушиб ноги, из-за которого пропустил матч 14-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (0:1). В нынешнем сезоне норвежский нападающий в 16 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал три результативные передачи.
Матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» состоится 5 ноября.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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