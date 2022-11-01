«Сегодня тебе нужно выпить». Фомин — о словах Шварца после финала Кубка России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Сандро Шварце.
«В день финала Кубка «Динамо» знало, что это последний матч Сандро Шварца во главе команды? За несколько дней до матча тренер объявил, что уходит. И всё. Это было в раздевалке. В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро.
Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и перед тем, как разъехаться, у нас вечером была общая встреча. Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер. И там уже кто хотел, подошёл к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова.
Что он сказал? Много чего на самом деле. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались. А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: «Сегодня тебе нужно выпить». Так-то я весь в себе был после того финала…
Главное качество Шварца как тренера? Дисциплина и справедливость. И тактику он привнёс ту самую, когда мы прессинговали. У нас появился стиль. Все знали, что делать с мячом, без мяча. Этот стиль называли авантюрным? Я не согласен. По весне, может быть, мы и стали пропускать много. А если судить по осени, когда мы начинали, не было такого, чтобы нас кто-то громил. Даже в Питере, считаю, мы неплохо играли. Счёт в итоге неприятный, но это точно не был матч в одни ворота. Зато у нас появилась уверенность, что можем выиграть у любого соперника. Авантюрности не было, но уверенность в своих силах была. И еще одно из качеств Шварца – умение вдохновлять команду.
Были речи в раздевалке? Очень много. Иногда он говорил, что общается с нами больше, чем со своей семьёй. И ещё, что он ни капли не жалеет об этом, наоборот, он горд, что в этом коллективе, с нами. После таких слов хотелось выходить и играть, были эмоционально заряжены», — цитирует Фомина «Комсомольская правда».
- 1 ноября 2022
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