Форвард «Челси» Броя поделился мыслями о будущем в клубе

Форвард «Челси» Армандо Броя высказался о своём будущем в стане лондонцев. Недавно албанский нападающий продлил контракт с английским клубом до 2028 года.
«Новый долгосрочный контракт с «Челси» — это огромные возможности для меня и моей семьи. Это клуб моего детства. Я хочу продолжать совершенствоваться как человек и игрок. Не так много клубов, которые подходят для развития лучше, чем «Челси», — приводит слова Брои журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В текущем сезоне албанец провёл за английский клуб 14 матчей во всех турнирах и стал автором одного гола. В большинстве игр Броя появлялся на поле со скамейки запасных. За сборную своей страны 21-летний игрок сыграл в 16 матчах и забил четыре гола.
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