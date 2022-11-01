Алексей Игонин назвал интересной историей возможное возвращение Сердара Азмуна в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном возвращении иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна в санкт-петербургский клуб.

«Возможное возвращение Азмуна в «Зенит» — это интересная история. И этот ход можно рассматривать даже с точки зрения пиара. Усилил бы Сердар нынешний «Зенит»? С точки зрения игрока — всё для этого есть. Почему бы и нет? Но гарантировать ничего нельзя», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в январе этого года за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне иранец принял участие в восьми матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.