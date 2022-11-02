Лопетеги провёл очередные переговоры с «Вулверхэмптоном»
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Бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги провёл очередные переговоры с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщает The Telegraph. Ранее стороны уже пытались договориться о новом контракте.
По информации источника, в клубе надеются, что в ближайшее время специалист согласится возглавить команду. Боссы «волков» как можно скорее хотят урегулировать вопрос с назначением нового тренера.
Напомним, Лопетеги возглавил «Севилью» в 2019 году. «Севилья» в текущем сезоне в семи матчах под его руководством набрала пять очков и занимала 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Вулверхэмптон» под руководством Лаже в 13 матчах набрал десять очков и занимает 19-е место в таблице английской Премьер-лиги.
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