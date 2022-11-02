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Результаты матчей Лиги чемпионов 1 ноября, турнирная таблица

Результаты матчей Лиги чемпионов 1 ноября, турнирная таблица
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Вечером 1 ноября в Лиге чемпионов состоялись матчи 6-го тура в группах A, B, C и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.

Группа A

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:3
«Ливерпуль» (Англия) – «Наполи» (Италия) – 2:0

Группа B

«Байер» (Германия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:0
«Порту» (Португалия) – «Атлетико» (Испания) – 2:1

Группа C

«Виктория Пльзень» (Чехия) – «Барселона» (Испания) – 2:4
«Бавария» (Германия) – «Интер» (Италия) – 2:0

Группа D

«Марсель» (Франция) – «Тоттенхэм» (Англия) – 1:2
«Спортинг» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия) – 1:2

Таким образом, «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» завершили групповой этап и официально вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2022/2023. Групповой этап. Турнирная таблица

В среду, 2 ноября, состоятся матчи 6-го тура в группах E, F, G и H. В 20:45 мск состоятся игры «Шахтёр» – «Лейпциг» и «Реал» – «Селтик». А ещё шесть матчей начнутся в 23:00 мск.

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